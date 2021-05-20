Зеленский и Путин. Фото: ТВ Центр

https://racurs.ua/n154918-vstrecha-zelenskogo-i-putina-kreml-nachal-podgotovku.html

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Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина, президентов Украины и России, уже запланирована, готовятся наброски будущих тем для обсуждения.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи президентов. Об этом сообщают РосСМИ.

По словам Пескова, переговоры идут непросто из-за конфликта Дмитрия Козака с Офисом президента.

Действительно, контакты ведутся. С нашей стороны Дмитрий Козак принимает участие, есть наброски возможных тем к обсуждению. Процесс идет непросто. Пока наброски, широкими мазками. Это гипотетический набросок к гипотетической встречи, даты нет, — заявили в Кремле.

Сам Зеленский заявил, что переговоры о встрече президентов Украины и России ведутся, она может пройти и «на нейтральной территории».

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что не против провести референдум на Донбассе в том случае, если не сработают действующие планы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Источник: РосСМИ