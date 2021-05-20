Зеленский. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n154916-referendum-po-donbassu-zelenskiy-ne-protiv.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что не против провести референдум на Донбассе в том случае, если не сработают действующие планы по урегулированию ситуации на востоке Украины.



Об этом он заявил во время пресс-конференции, которая проходит сегодня, 20 мая.

Я считаю сегодня, что государственный референдум должен быть самым главным вопросом, что у нас есть. Я считаю, что это ситуация на Донбассе. И я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов по прекращению войны, мы представим обществу именно референдум с такой тематикой. Это один может быть из планов, если не сработают другие, — заявил Зеленский.



Президент Зеленский заявил, что Трехсторонняя контактная группа только вчера, 19 мая, договорилась об открытии КПВВ. Глава государства отметил, что вопрос открытия КПВВ на линии разграничения имеет большое значение с гуманитарной точки зрения. Владимир Зеленский также отметил, что из-за коронавируса осложнилась организация встречи лидеров государств-участников Нормандского формата.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский, президент Украины, во время пресс-конференции, которая проходит сегодня, 20 мая, на территории авиазавода «Антонов», пожаловался на действия руководителей Франции и Германии. По его словам, они ослабляют давление на Россию.