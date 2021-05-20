Зеленський. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n154916-referendum-schodo-donbasu-zelenskyy-ne-proty.html

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що не проти провести референдум на Донбасі в тому випадку, якщо не спрацюють чинні плани щодо врегулювання ситуації на сході України.



Про це він заявив під час прес-конференції, яка проходить сьогодні, 20 травня.

Я вважаю на сьогодні, що державний референдум має бути найголовнішим питанням, що в нас є. Я вважаю, що це ситуація на Донбасі. І я впевнений, що через деякий час, тому що в нас декілька планів щодо припинення війни, ми представимо суспільству саме референдум із такою тематикою. Це один може бути з планів, якщо не спрацює інший, — заявив Зеленський.



Президент Зеленський заявив, що Тристороння контактна група лише вчора, 19 травня, домовилася про відкриття КПВВ. Глава держави зазначив, що питання відкриття КПВВ на лінії розмежування має велике значення з гуманітарної точки зору. Володимир Зеленський також зауважив, що через коронавірус ускладнилося просування до зустрічі лідерів держав-учасниць Нормандського формату.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський, президент України, під час прес-конференції, яка відбувається сьогодні, 20 травня, на території авіазаводу «Антонов», поскаржився на дії керівників Франції та Німеччини. За його словами, вони послаблюють тиск на Росію щодо війни на Донбасі.