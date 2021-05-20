Зеленський поскаржився на Німеччину та Францію, які «послабили тиск на РФ»

Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n154917-zelenskyy-poskarjyvsya-na-nimechchynu-ta-franciu-yaki-poslabyly-tysk-na-rf.html

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Володимир Зеленський, президент України, під час прес-конференції, яка відбувається сьогодні, 20 травня, на території авіазаводу «Антонов», поскаржився на дії керівників Франції та Німеччини. За його словами, вони послаблюють тиск на Росію щодо війни на Донбасі.

Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше — вони знають мою думку, я дуже відкритий з ними. Я вважаю, що вони останнім часом трішки послаблюють свої позиції щодо Росії, — наголосив Зеленський.

На думку Зеленського, це пов’язано з економічною ситуацією, і з «тиском всередині їхніх країн і бізнесу на них щодо санкцій».

Наприклад, у Німеччині пов’язано з тим, що також є економічний тиск через санкційну політику щодо «Північного потоку-2», — додав він.

Водночас Зеленський зазначив, що Україна й надалі йтиме в «нормандському форматі».

За його словами, зараз є узгоджені кластери щодо припинення війни.

Кластери між Німеччиною та Францією. Немає узгодження з російською стороною, — зазначив Зеленський. — Тому, наскільки вам відомо, я запропонував зустріч президенту РФ у будь-якому місці нашого Донбасу.

За словами Зеленського, з цього питання «розпочато розмову між Офісом президента України і Російською Федерацією».