Зеленский пожаловался на Германию и Францию, которые «ослабили давление на РФ»

Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n154917-zelenskiy-pojalovalsya-na-germaniu-i-franciu-kotorye-oslabili-davlenie-na-rf.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, во время пресс-конференции, которая проходит сегодня, 20 мая, на территории авиазавода «Антонов», пожаловался на действия руководителей Франции и Германии. По его словам, они ослабляют давление на Россию по войне на Донбассе.

Считаю, что они должны поддерживать сильнее — они знают мое мнение, я очень открытый с ними. Я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции по России, — подчеркнул Зеленский.

По мнению Зеленского, это связано с экономической ситуацией, и с «давлением внутри их стран и бизнеса на них по санкциям».

Например, в Германии связано с тем, что также есть экономическое давление из-за санкционной политики в отношении «Северного потока-2», — добавил он.

В то же время Зеленский отметил, что Украина и в дальнейшем будет двигаться в «нормандском формате».

По его словам, в настоящее время согласованы кластеры о прекращении войны.

Кластеры между Германией и Францией. Нет согласования с российской стороной, — отметил Зеленский. — Поэтому, насколько вам известно, я предложил встречу президенту РФ в любом месте нашего Донбасса.

По словам Зеленского, по этому вопросу «начато разговор между Офисом президента Украины и Российской Федерацией».