Мы строим страну без войны — Зеленский рассказал о приоритетах своей политикиhttps://racurs.ua/n154910-my-stroim-stranu-bez-voyny-zelenskiy-rasskazal-o-prioritetah-svoey-politiki.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, во время пресс-конференции, которая проходит сегодня, 20 мая, на территории авиазавода «Антонов», назвал приоритеты своей политики
По словам Зеленского, приоритетами его политики являются:
- построить страну без олигархов;
- провести судебную реформу (новые законы о Высшем совете правосудия, НАБУ, Высшую квалификационную комиссию судей);
- закончить земельную реформу и инфраструктурные проекты.
Но главный приоритет — мы строим страну без войны. Это сложный путь, не слишком быстрый, по кирпичам собирая этот мир, — подчеркнул Зеленский.
Он подчеркнул, что мир должен быть «крепкий и навсегда».
И это зависит от прочности нашей армии. Она должна быть прочная на суше, воде, в воздухе, а сейчас мы видим, что большие угрозы и в киберпространстве, — добавил Зеленский.
Также Зеленский среди своих главных задач назвал борьбу с олигархами — чтобы «Украина была страной для 40 млн людей, а не для сотни из списка «Форбс».
Зеленский подчеркнул, что нужно много сделать, чтобы Украина стала «страной мечты».