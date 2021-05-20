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Ракурс
Владимир Зеленский, скриншот видео

Мы строим страну без войны — Зеленский рассказал о приоритетах своей политики

20 мая 2021, 12:42
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Владимир Зеленский, президент Украины, во время пресс-конференции, которая проходит сегодня, 20 мая, на территории авиазавода «Антонов», назвал приоритеты своей политики

По словам Зеленского, приоритетами его политики являются:

  • построить страну без олигархов;
  • провести судебную реформу (новые законы о Высшем совете правосудия, НАБУ, Высшую квалификационную комиссию судей);
  • закончить земельную реформу и инфраструктурные проекты.

Но главный приоритет — мы строим страну без войны. Это сложный путь, не слишком быстрый, по кирпичам собирая этот мир, — подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что мир должен быть «крепкий и навсегда».

И это зависит от прочности нашей армии. Она должна быть прочная на суше, воде, в воздухе, а сейчас мы видим, что большие угрозы и в киберпространстве, — добавил Зеленский.


Также Зеленский среди своих главных задач назвал борьбу с олигархами — чтобы «Украина была страной для 40 млн людей, а не для сотни из списка «Форбс».

Зеленский подчеркнул, что нужно много сделать, чтобы Украина стала «страной мечты».

Источник: Ракурс


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