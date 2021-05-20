Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n154910-my-stroim-stranu-bez-voyny-zelenskiy-rasskazal-o-prioritetah-svoey-politiki.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, во время пресс-конференции, которая проходит сегодня, 20 мая, на территории авиазавода «Антонов», назвал приоритеты своей политики

По словам Зеленского, приоритетами его политики являются:

построить страну без олигархов;

провести судебную реформу (новые законы о Высшем совете правосудия, НАБУ, Высшую квалификационную комиссию судей);

закончить земельную реформу и инфраструктурные проекты.

Но главный приоритет — мы строим страну без войны. Это сложный путь, не слишком быстрый, по кирпичам собирая этот мир, — подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что мир должен быть «крепкий и навсегда».

И это зависит от прочности нашей армии. Она должна быть прочная на суше, воде, в воздухе, а сейчас мы видим, что большие угрозы и в киберпространстве, — добавил Зеленский.



Также Зеленский среди своих главных задач назвал борьбу с олигархами — чтобы «Украина была страной для 40 млн людей, а не для сотни из списка «Форбс».

Зеленский подчеркнул, что нужно много сделать, чтобы Украина стала «страной мечты».