Рейтинг Зеленского взлетел на 10% менее чем за месяц — опросhttps://racurs.ua/n154909-reyting-zelenskogo-vzletel-na-10-menee-chem-za-mesyac-opros.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, продолжает возглавлять президентский рейтинг. За действующего лидера государства готовы отдать свои голоса 30,2% украинцев среди тех, кто определился.
Еще в начале мая за президента хотели отдать свои голоса лишь 20%. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы «Рейтинг».
Среди других кандидатов в президенты электоральные предпочтения распределились следующим образом:
- Петр Порошенко — 11,9%;
- Юрий Бойко — 11,9%;
- Юлия Тимошенко — 11,1%;
- Игорь Смешко — 7,6%;
- Евгений Мураев — 5,1%.
Если бы во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко, то 68% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 32% — проголосовали бы за Петра Порошенко.
В случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко — 62% отдали бы голосы в пользу действующего президента, 38% — за лидера партии «Батькивщина». В случае выхода во второй тур Юрия Бойко с главой государства, за Владимира Зеленского — 69%, за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 31%.
Опрос проводился 16−18 мая среди совершеннолетнего населения Украины во всех областях, кроме оккупированных. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения и составляет 2 тыс. 500 респондентов. Опрос проводился методом CATІ на основе случайной выборки номеров. Погрешность составляет не более 2,0%.
Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев. За него 6 мая готовы были проголосовать 20% украинцев.