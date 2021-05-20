Зеленский. Фото: Главком

https://racurs.ua/n154909-reyting-zelenskogo-vzletel-na-10-menee-chem-za-mesyac-opros.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, продолжает возглавлять президентский рейтинг. За действующего лидера государства готовы отдать свои голоса 30,2% украинцев среди тех, кто определился.

Еще в начале мая за президента хотели отдать свои голоса лишь 20%. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы «Рейтинг».

Среди других кандидатов в президенты электоральные предпочтения распределились следующим образом:

Петр Порошенко — 11,9%;

Юрий Бойко — 11,9%;

Юлия Тимошенко — 11,1%;

Игорь Смешко — 7,6%;

Евгений Мураев — 5,1%.

Если бы во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко, то 68% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 32% — проголосовали бы за Петра Порошенко.

В случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко — 62% отдали бы голосы в пользу действующего президента, 38% — за лидера партии «Батькивщина». В случае выхода во второй тур Юрия Бойко с главой государства, за Владимира Зеленского — 69%, за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 31%.

Опрос проводился 16−18 мая среди совершеннолетнего населения Украины во всех областях, кроме оккупированных. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения и составляет 2 тыс. 500 респондентов. Опрос проводился методом CATІ на основе случайной выборки номеров. Погрешность составляет не более 2,0%.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев. За него 6 мая готовы были проголосовать 20% украинцев.