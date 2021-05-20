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Ракурс
В Белизе американского туриста атаковали две большие акулы, фото:

Американский турист попал на прием к гинекологу после нападения акул

20 мая 2021, 12:20
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В Белизе турист из американского города Декейтер (штат Иллинойс) Чед Баркер подвергся нападению двух акул длиной 2,5 м.

Оправляться от последствий нападения ему пришлось у местного акушера-гинеколога, сообщает издание WAND.

Отмечается, что Баркер с женой занимались подводным плаванием, когда мужчину течением отнесло к месту, где охотились акулы-няньки. В результате в руку мужчины вцепились две большие рыбы.

Беркер быстро выбрался на берег, однако на его руке остались большие раны, которые нужно было зашить. В целом с момента, когда он вошел в воду и когда вышел из нее, прошло меньше минуты.

Когда я вытащил кисть из акульей пасти, мне было почти страшно на нее смотреть, — подчеркнул он.

Однако рядом не было больницы, и ему пришлось записаться на прием к местному акушеру-гинекологу, который за сумму в 200 долл. США согласился наложить швы.

Несмотря на травму, Баркер еще три дня отдыхал в Белизе, непрерывно употребляя спиртные напитки, чтобы справиться с болью в руке.

По прибытии в США, оказалось, что в рану попала инфекция, и теперь туриста ждет операция.


В туркомпании, которая отправила Баркера в Белиз, уверяют журналистов, что такие инциденты с нападениями акул являются редкостью.

Источник: WAND


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