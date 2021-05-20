Американський турист потрапив на прийом до гінеколога після нападу акул

У Белізі американського туриста атакували дві великі акули

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У Белізі турист з американського міста Декейтер (штат Іллінойс) Чед Баркер зазнав нападу двох акул довжиною 2,5 м.

Оговтуватися від наслідків нападу йому довелося у місцевого акушера-гінеколога, повідомляє видання WAND.

Зазначається, що Баркер з дружиною займалися підводним плаванням, коли чоловіка течією віднесло до місця, де полювали акули-няньки. В результаті в руку чоловіка вчепилися дві великі рибини.

Беркер швидко вибрався на берег, проте на його руці залишилися великі рани, які потрібно було зашити. Загалом, з моменту, коли він увійшов в воду і коли вийшов з неї, пройшло менше хвилини.

Коли я витягнув кисть з акулячої пасти, мені було майже страшно на неї дивитися, — наголосив він.

Однак поряд не було лікарні, тож йому довелося записатися на прийом до місцевого акушера-гінеколога, який за суму в 200 дол. США погодився накласти шви.

Попри травму, Баркер ще три дні відпочивав у Белізі ще три дні, безперервно вживаючи спиртні напої, щоб впоратися з болем в руці.

Після прибуття до США, виявилося, що в рани потрапила інфекція, тож тепер туриста чекає операція.

У туркомпанії, яка відправила Баркера до Белізу, запевняють журналістів, що такі інциденти з нападами акул є рідкісними.

Джерело: WAND