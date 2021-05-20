Американський турист потрапив на прийом до гінеколога після нападу акул

Американський турист потрапив на прийом до гінеколога після нападу акулhttps://racurs.ua/ua/n154908-amerykanskyy-turyst-potrapyv-na-pryyom-do-ginekologa-pislya-napadu-akul.htmlРакурс
У Белізі турист з американського міста Декейтер (штат Іллінойс) Чед Баркер зазнав нападу двох акул довжиною 2,5 м.
Оговтуватися від наслідків нападу йому довелося у місцевого акушера-гінеколога, повідомляє видання WAND.
Зазначається, що Баркер з дружиною займалися підводним плаванням, коли чоловіка течією віднесло до місця, де полювали акули-няньки. В результаті в руку чоловіка вчепилися дві великі рибини.
Беркер швидко вибрався на берег, проте на його руці залишилися великі рани, які потрібно було зашити. Загалом, з моменту, коли він увійшов в воду і коли вийшов з неї, пройшло менше хвилини.
Коли я витягнув кисть з акулячої пасти, мені було майже страшно на неї дивитися, — наголосив він.
Однак поряд не було лікарні, тож йому довелося записатися на прийом до місцевого акушера-гінеколога, який за суму в 200 дол. США погодився накласти шви.
Попри травму, Баркер ще три дні відпочивав у Белізі ще три дні, безперервно вживаючи спиртні напої, щоб впоратися з болем в руці.
Після прибуття до США, виявилося, що в рани потрапила інфекція, тож тепер туриста чекає операція.
У туркомпанії, яка відправила Баркера до Белізу, запевняють журналістів, що такі інциденти з нападами акул є рідкісними.
Джерело: WAND