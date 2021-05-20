Мінінфраструктури очолив виконавець «Великого будівництва», фото — РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n154902-mininfrastruktury-ocholyv-vykonavec-velykogo-budivnyctva.html

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Олександр Кубраков — новий міністр інфраструктури України.

Його сьогодні призначила на цю посаду Верховна Рада. За Кубракова віддали голоси 284 нардепи.

Кубраков закінчив Київський економічний університет за спеціальністю — маркетолог, а також короткотермінову програму у Harvard Kennedy School. Працював у сфері інформаційних технологій. Після роботи начальником відділу маркетингу у «Київстарі» став радником спочатку голови КМДА Олександра Попова, а потім — радником з IT Віталія Кличка.

Кубраков очолював «Укравтодор» з 2019 року і став героєм розслідування BIHUS.info. Журналісти запідозрили главу «Укравтодору» в розтраті державних коштів на ремонт доріг. Кубраков назвав звинувачення інформаційною атакою і звернувся із заявою в СБУ.

Кубраков був на посаді голови «Укравтодору» і реалізував програму президента «Велике будівництво». Саме він є одним із безпосередніх кураторів проекту. 2020 рік запам’ятався рекордними видатками на будівництво та реконструкцію українських доріг — 129,3 млрд грн, або 6,7% від усіх річних видатків держави.

Завдяки рекордній сумі вдалося відновити й рекордну кількість доріг — за підсумками року це близько 4 тис. км.

Після того, як Кубраков очолив «Укравтодор» і зайнявся проектом «Велике будівництво», що знаходиться в зоні особливої ​​уваги Офісу президента, його назвали одним з улюбленців Володимира Зеленського.