Президент 2.0 — Зеленський дає підсумкову прес-конференцію, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n154906-prezydent-2-0-zelenskyy-daie-pidsumkovu-pres-konferenciu-translyaciya.html

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Президент Володимир Зеленський 20 травня дає прес-конференцію за підсумками двох років роботи. Саме 20 травня 2019 року відбулася його інавгурація.

Очікується, що на запитання журналістів Зеленський дві години. Захід назвали «Президент 2.0», його проводять в ангарі авіазаводу «Антонова».

На прес-конференцію акредитували 100 видань та близько 200 журналістів, блогерів — не акредитовували. Про це «Бабелю» повідомила очільниця Директорату з питань інформаційної політики ОП Ірина Побєдоносцева. Вона також додала, що Юлія Мендель продовжує працювати в Офісі президента і займається міжнародним напрямком.

Ось про що президента можуть запитати журналісти.