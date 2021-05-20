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Президент 2.0 — Зеленський дає підсумкову прес-конференцію, фото — ОП

Президент 2.0 — Зеленський дає підсумкову прес-конференцію (ТРАНСЛЯЦІЯ)

20 тра 2021, 11:49
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Президент Володимир Зеленський 20 травня дає прес-конференцію за підсумками двох років роботи. Саме 20 травня 2019 року відбулася його інавгурація.

Очікується, що на запитання журналістів Зеленський дві години. Захід назвали «Президент 2.0», його проводять в ангарі авіазаводу «Антонова».

На прес-конференцію акредитували 100 видань та близько 200 журналістів, блогерів — не акредитовували. Про це «Бабелю» повідомила очільниця Директорату з питань інформаційної політики ОП Ірина Побєдоносцева. Вона також додала, що Юлія Мендель продовжує працювати в Офісі президента і займається міжнародним напрямком.

Ось про що президента можуть запитати журналісти.


  • конфлікт із Віталієм Кличком;

  • проект «Велике будівництво»;
  • справа «ПВК Вагнера»;
  • полювання на Медведчука і «деолігархізація»;
  • конфлікт на Донбасі та переговори з Росією;
  • другий термін Зеленського.

Ангар, у якому Зеленський поспілкується зі ЗМІ, фото — Бабель

Джерело: Ракурс


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