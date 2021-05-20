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Президент 2.0 — Зеленський дає підсумкову прес-конференцію, фото — ОП
Президент 2.0 — Зеленський дає підсумкову прес-конференцію (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n154906-prezydent-2-0-zelenskyy-daie-pidsumkovu-pres-konferenciu-translyaciya.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський 20 травня дає прес-конференцію за підсумками двох років роботи. Саме 20 травня 2019 року відбулася його інавгурація.
Очікується, що на запитання журналістів Зеленський дві години. Захід назвали «Президент 2.0», його проводять в ангарі авіазаводу «Антонова».
На прес-конференцію акредитували 100 видань та близько 200 журналістів, блогерів — не акредитовували. Про це «Бабелю» повідомила очільниця Директорату з питань інформаційної політики ОП Ірина Побєдоносцева. Вона також додала, що Юлія Мендель продовжує працювати в Офісі президента і займається міжнародним напрямком.
Ось про що президента можуть запитати журналісти.
конфлікт із Віталієм Кличком;
- проект «Велике будівництво»;
- справа «ПВК Вагнера»;
- полювання на Медведчука і «деолігархізація»;
- конфлікт на Донбасі та переговори з Росією;
- другий термін Зеленського.
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