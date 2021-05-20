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Президент 2.0 — Зеленский дает итоговую пресс-конференцию, фото — ОП
Президент 2.0 — Зеленский дает итоговую пресс-конференцию (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n154906-prezident-2-0-zelenskiy-daet-itogovuu-press-konferenciu-translyaciya.htmlРакурс
Президент Владимир Зеленский 20 мая дает пресс-конференцию по итогам двух лет работы. Именно 20 мая 2019 года состоялась его инаугурация.
Ожидается, что на вопросы журналистов Зеленский будет отвечать дв ачаса. Мероприятие назвали «Президент 2.0», его проводят в ангаре авиазавода «Антонова».
На пресс-конференцию аккредитовали 100 изданий и около 200 журналистов, но не блогеров. Об этом «Бабелю» сообщила руководительница Директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева. Она также добавила, что Юлия Мендель продолжает работать в Офисе президента и занимается международным направлениям.
Вот о чем президента могут спросить журналисты:
- конфликт с Виталием Кличко;
- проект «Большая стройка»;
- дело «ЧВК Вагнера»;
- охота на Медведчука и «деолигархизация»;
- конфликт на Донбассе и переговоры с Россией;
- второй срок Зеленского.
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