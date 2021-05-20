Президент 2.0 — Зеленский дает итоговую пресс-конференцию, фото — ОП

https://racurs.ua/n154906-prezident-2-0-zelenskiy-daet-itogovuu-press-konferenciu-translyaciya.html

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Президент Владимир Зеленский 20 мая дает пресс-конференцию по итогам двух лет работы. Именно 20 мая 2019 года состоялась его инаугурация.

Ожидается, что на вопросы журналистов Зеленский будет отвечать дв ачаса. Мероприятие назвали «Президент 2.0», его проводят в ангаре авиазавода «Антонова».

На пресс-конференцию аккредитовали 100 изданий и около 200 журналистов, но не блогеров. Об этом «Бабелю» сообщила руководительница Директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева. Она также добавила, что Юлия Мендель продолжает работать в Офисе президента и занимается международным направлениям.

Вот о чем президента могут спросить журналисты: