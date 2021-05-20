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Ракурс
Президент 2.0 — Зеленский дает итоговую пресс-конференцию, фото — ОП

Президент 2.0 — Зеленский дает итоговую пресс-конференцию (ТРАНСЛЯЦИЯ)

20 мая 2021, 11:49
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Президент Владимир Зеленский 20 мая дает пресс-конференцию по итогам двух лет работы. Именно 20 мая 2019 года состоялась его инаугурация.

Ожидается, что на вопросы журналистов Зеленский будет отвечать дв ачаса. Мероприятие назвали «Президент 2.0», его проводят в ангаре авиазавода «Антонова».

На пресс-конференцию аккредитовали 100 изданий и около 200 журналистов, но не блогеров. Об этом «Бабелю» сообщила руководительница Директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева. Она также добавила, что Юлия Мендель продолжает работать в Офисе президента и занимается международным направлениям.


Вот о чем президента могут спросить журналисты:

  • конфликт с Виталием Кличко;
  • проект «Большая стройка»;
  • дело «ЧВК Вагнера»;
  • охота на Медведчука и «деолигархизация»;
  • конфликт на Донбассе и переговоры с Россией;
  • второй срок Зеленского.

Ангар, в котором Зеленский пообщается со СМИ, фото — Бабель

Источник: Ракурс


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