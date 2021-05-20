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Ракурс
Трех министров попытается назначить Рада, коллаж "Ракурса"

Трех министров попытается назначить Рада (ТРАНСЛЯЦИЯ)

20 мая 2021, 11:42
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Верховная Рада 20 мая рассмотрит вопрос о назначении трех министров. Утром нарлепы заслушают Виктора Ляшко, которого правительство предлагает на должность министра здравоохранения Украины, Александра Кубракова (министр инфраструктуры), Алексея Любченко (первый вице-премьер-министр-министр экономики).

Кроме того, в сессионном зале рассмотрят законопроект Руслана Стефанчук о десоветизации законодательства Украины, заслушают отчет Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания 2020 года.


В повестке дня также законопроект о Службе военного капелланства, законопроекты о запрете продажи лекарственных средств детям.

Сегодня Рада соберется и на внеочередное заседание, на котором рассмотрят восемь законов.

Источник: Ракурс


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