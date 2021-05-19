Протянуть политиков в судейские кресла пытались нардепы через закон о старостах

Сельский староста. Фото: Укринформ

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15 апреля 2021 года был принят закон (законопроект № 4535), регулирующий основы деятельности института старост в Украине. Его авторами были группа депутатов от партии «Слуга народа». За принятия закона проголосовали 239 депутатов.

Старосты возглавят старостинские округа, которые будут создаваться в селах для улучшения коммуникаций между жителями и властью. При этом в Верховную Раду поступило целых 11 заявлений от депутатов, которые требуют отменить решение Верховной Рады о принятии данного законопроекта за основу и в целом. Среди противников законопроекта засветились Юлия Тимошенко, Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Сергей Власенко и другие.

Чем же так не угодил закон о сельских старостах депутатам?

Дело в том, что ко второму чтению в законопроекте появилась интересная правка, которой предлагается внести изменения в Закон Украины «О Конституционном суде Украины». В частности, нардеп Гетьманцев предложил изменить норму, регулирующую ограничения в доступе к профессии судьи КСУ.

Согласно норме, действующей на сегодняшний день, судьей КСУ не может быть лицо, которое на день назначения:

является членом или занимает должность в политической партии или принимает участие в политической деятельности;

является избранным на должность в органе государственной власти или органе местного самоуправления, имеет представительский мандат;

принимает участие в организации или финансировании политической агитации или другой политической деятельности.

После вступления в силу законопроекта № 4535 указанных ограничений не будет. Судьей КСУ не сможет стать только лицо, имеющее гражданство другой страны. Таким образом, доступ к профессии судьи КСУ будет открыт для депутатов и госслужащих. Нардепы, требующие отменить принятие законопроекта, отмечают, что сначала поправка носила номер 134, но после отклонения профильным комитетом ее номер изменился.

Несмотря на негодование депутатов, проекты постановлений не получили должной поддержки и не были приняты. Теперь только Владимир Зеленский может ветировать законопроект, иначе доступ к Конституционному суду Украины могут получить политически заангажированные персоны.