Протягнути політиків у суддівські крісла намагалися нардепи через закон про старост

Сільський староста. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n154885-protyagnuty-politykiv-u-suddivski-krisla-namagalysya-nardepy-cherez-zakon-pro-starost.html

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15 квітня 2021 року було ухвалено закон (законопроект № 4535), який регулює основи діяльності інституту старост в Україні. Його авторами виступила група депутатів від партії «Слуга народу». За ухвалення закону проголосували 239 депутатів.

Старости очолять старостинські округи, які будуть створюватися в селах для поліпшення комунікацій між жителями та владою. Водночас до Верховної Ради надійшло цілих 11 заяв від депутатів, які вимагають скасувати рішення Верховної Ради про ухвалу даного законопроекту за основу і в цілому. Серед противників законопроекту засвітилися Юлія Тимошенко, Ірина Геращенко, Артур Герасимов, Сергій Власенко та інші.

Чим так не догодив закон про сільських старост депутатам?

Річ у тім, що до другого читання в законопроекті з’явилася цікава правка, яка пропонує внести зміни до Закону України «Про Конституційний суд України». Зокрема, нардеп Гетьманцев запропонував змінити норму, що регулює обмеження в доступі до професії судді КСУ.

Згідно з нормою, що діє сьогодні, суддею КСУ не може бути особа, яка на день призначення:

є членом або обіймає посаду в політичній партії або бере участь у політичній діяльності;

обрана на посаду в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, має представницький мандат;

бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації або іншій політичній діяльності.

Після того як законопроект № 4535 набере чинності зазначених обмежень не буде. Суддею КСУ не зможе стати тільки особа, що має громадянство іншої країни. У такий спосіб доступ до професії судді КСУ буде відкритий для депутатів і держслужбовців. Нардепи, які вимагають скасувати ухвалення законопроекту, зазначають, що спочатку поправка мала номер 134, але після відхилення профільним комітетом її номер змінився.

Попри обурення депутатів проекти постанов не отримали належної підтримки й не були прийняті. Тепер тільки Володимир Зеленський може ветувати законопроект, інакше доступ до Конституційного суду України можуть отримати політично заангажовані особи.