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Ракурс
Романчук. Фото: НОК

Украинец Романчук покорил чемпионат Европы по плаванию (ФОТО)

19 мая 2021, 20:23
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Михаил Романчук, украинский пловец, выиграл золото чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Будапеште, столице Венгрии.


Это первая медаль Украины на этих соревнованиях. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Таблица результатов. Фото: НОКРоманчук финишировал первым в финале на коронной дистанции 1 тыс. 500 метров вольным стилем. За сутки до этого украинец показал лучший результат в квалификации, а теперь в решающем заплыве опередил двух опытных итальянцев. Для Михаила Романчука это третье золото на чемпионатах Европы — в Глазго в 2018 году он выиграл на дистанциях 400 м и 800 м кролем.

Михаил Романчук. Фото: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что Михаил Романчук шокировал зрителей на соревнованиях в катарской Дохе. На этапе мира украинец получил золотую медаль. Сначала он завоевал «серебро» на дистанции 400 м вольным стилем и впоследствии стал лучшим на дистанции в 1 тыс. 500 м. Романчук проплыл ее за 14: 51.61, этот результат стал рекордным в истории Кубка мира.

Источник: Ракурс


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