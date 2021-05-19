Романчук. Фото: НОК

https://racurs.ua/n154884-ukrainec-romanchuk-pokoril-chempionat-evropy-po-plavaniu-foto.html

Ракурс

Михаил Романчук, украинский пловец, выиграл золото чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Будапеште, столице Венгрии.

Это первая медаль Украины на этих соревнованиях. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.



Романчук финишировал первым в финале на коронной дистанции 1 тыс. 500 метров вольным стилем. За сутки до этого украинец показал лучший результат в квалификации, а теперь в решающем заплыве опередил двух опытных итальянцев. Для Михаила Романчука это третье золото на чемпионатах Европы — в Глазго в 2018 году он выиграл на дистанциях 400 м и 800 м кролем.

Напомним, ранее мы сообщали, что Михаил Романчук шокировал зрителей на соревнованиях в катарской Дохе. На этапе мира украинец получил золотую медаль. Сначала он завоевал «серебро» на дистанции 400 м вольным стилем и впоследствии стал лучшим на дистанции в 1 тыс. 500 м. Романчук проплыл ее за 14: 51.61, этот результат стал рекордным в истории Кубка мира.