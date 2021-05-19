Романчук. Фото: НОК

https://racurs.ua/ua/n154884-ukrayinec-romanchuk-pidkoryv-chempionat-ievropy-z-plavannya-foto.html

Ракурс

Михайло Романчук, український плавець, виграв золото чемпіонату Європи з плавання, який проходить в Будапешті, столиці Угорщини.

Це перша медаль України на цих змаганнях. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.





Романчук фінішував першим у фіналі на коронній дистанції 1 тис. 500 метрів вільним стилем. За добу до цього українець показав найкращий результат у кваліфікації, а тепер у вирішальному запливі випередив двох досвідчених італійців. Для Михайла Романчука це третє золото на чемпіонатах Європи — у Глазго у 2018 році він виграв на 400 м та 800 м кролем.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Михайло Романчук шокував глядачів на змаганнях в катарській Досі. На етапі світу українець здобув золоту медаль. Спершу він виборов «срібло» на дистанції 400 м вільним стилем й згодом став кращим та дистанції в 1 тис. 500 м. Романчук проплив її за 14:51.61, цей результат став рекордним в історії Кубка світу.