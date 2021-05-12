Марта Федіна на ЧЄ в Бухаресті. Фото: Ukrainian synchronized swimming

https://racurs.ua/ua/n154472-ukrayina-zdobula-zoloto-na-chempionati-ievropy-z-vodnyh-vydiv-sportu-foto.html

Ракурс

Чемпіонаті Європи з водних видів спорту видався вдалим для спортсменів з України.

Аж три золоті медалі вибороли українці на цих змаганнях у Будапешті. Українка Марта Федіна стала чемпіонкою Європи в артистичному плаванні, оскільки в технічній програмі набрала 91.8445 бали і майже на три бали перевершила виступ своїх суперниць. Для Федіної це перше індивідуальне «золото» на континентальних першостях. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України на власній сторінці у Facebook.

Перемога Федіни стала першим «золотом» України на чемпіонатах Європи з водних видів спорту в артистичному плаванні саме в одиночних або парних програмах.

Ще дві золоті медалі на ЧЄ з водних видів спорту вибороли для України стрибуни у воду Олексій Середа та Ксенія Байло. Вони, виступаючи у змішаних стрибках з 10-метрової вишки, посіли перше місце, маючи в своєму активі 325,68 балів.

Нагадаємо, у квітні на чемпіонаті Європи з гімнастики у швейцарському Берні українські спортсмени здобули дві нагороди. Ігор Радівілов захистив титул чемпіона Європи після виконання опорного стрибка і здобув «золото». Срібну медаль здобув гімнаст з Ізраїлю Андрій Медведєв.