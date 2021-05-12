Ізраїль обстріляли ракетами. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n154471-palestyno-izrayilska-viyna-raketni-obstrily-ta-znyschennya-lideriv-hamas.html

Ракурс

Ракетні обстріли між Ізраїлем і Палестиною тривають другу добу.

Увечері 11 травня бойовики організації ХАМАС запустили з Сектора Газа десятки ракет у напрямку Тель-Авіва. Палестинське командування наголосило, що за п’ять хвилин в бік Ізраїлю були випущені 137 ракет. Таким чином палестинці хотіли перевантажити ізраїльську систему протиповітряної оборони «Залізний купол». Загалом у бік Ізраїлю полетіли понад 400 ракет. Про це повідомляють CNN та Reuters.

Більшість ракет все ж були перехоплені ППО Ізраїлю, але ж деякі досягли цілі. Внаслідок ракетного удару загинули двоє мешканців міста Ашкелон. Вказується, що щонайменше 17 ізраїльських цивільних зазнали поранень.

У відповідь літаки ВПС Ізраїлю завдали удару по місту Газа і зруйнували 13-поверховий житловий будинок на 80 квартир. Ізраїльське командування заявило про знищення двох керівників розвідки ХАМАС — глави відділу безпеки військової розвідки Хасан Каугі та його заступника Уаіль Іса.

Крім того, на тлі обстрілів загострилися погроми в низці міст Ізраїлю. У передмісті Тель-Авіва спалахнули три синагоги, низка магазинів та десятки автомобілів. Мер міста Лод закликав прем'єр-міністра Нетаньяху оголосити надзвичайний стан і ввести війська.

Тим часом Рада безпеки ООН 12 травня знову збереться на нараду через ізраїльсько-палестинський конфлікт.

Нагадаємо, 11 травня армія Ізраїлю розпочала контртерористичну операцію в секторі Гази. Про проведення операції «Страж стін» ЦАХАЛ оголосив через п’ять годин після того, як терористична організація ХАМАС в Газі заявила про початок операції «Єрусалимський меч» і почала ракетний обстріл міста Ашкелон.

Джерела: CNN, Reuters