Медведчук відреагував на підозру у державній зраді

Віктор Медведчук, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n154470-medvedchuk-vidreaguvav-na-pidozru-u-derjavniy-zradi.html

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Віктор Медведчук, один із лідерів парламентської фракції «Опозиційна платформа — За життя», відреагував на оголошення йому сьогодні, 11 травня, підозри у державній зраді.

Такі дії прокуратури Медведчук вважає політичною розправою за його «принципову політичну позицію». Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій на сайті ОПЗЖ.

Обшуки, які сьогодні відбулися у нього вдома та в офісі, Медведчук вважає протизаконними.

Справжньою метою проведення цих протизаконних обшуків було, на порушення встановленої процедури, вручити мені сфабриковану за наказом влади підозру в державній зраді, — заявив політик.



Також Медведчук запевнив, що перебуває в Україні, не має наміру переховувати від правосуддя та братиме участь у «законних слідчих діях».

Нагадаємо, Офіс генпрокурора та СБУ підозрюють Медведчука у причетності до кількох епізодів, які підривали безпеку України. Зокрема, за інформацією слідства, він передав Росії інформацію про секретний підрозділ Збройних сил України.