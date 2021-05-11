Район проведення ООС відвідали представники Київської асоціації військових аташе, фото: штаб ООС

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Військові аташе іноземних держав сьогодні, 11 травня, відвідали район проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

Робочий візит здійснила делегація у складі:

аташе з питань оборони при посольстві Королівства Швеція в Україні капітан 1-го рангу Бьорн Вільберн;

аташе з питань оборони при посольстві Королівства Данія в Україні капітан 1-го рангу Фелікс Ебестад;

аташе з питань оборони при посольстві Королівства Норвегія в Україні підполковник Бойє Лілеруд.

З поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі ООС членів делегації ознайомив генерал-майор Едуард Москальов, а керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) генерал-майор Сергій Салкуцан поінформував про головні завдання, покладені на СЦКК, та хід їх виконання.

Також, делегація військових аташе відвідала підрозділи Збройних сил України, які виконують завдання на лінії зіткнення з противником та ознайомилася з інфраструктурою і роботою контрольного пункту в’їзду-виїзду «Золоте», — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у лютому на передовій в зоні ООС побували посли країн «Великої сімки».