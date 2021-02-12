Зеленський завів послів G7 на передову — фоторепортаж з Донбасу

https://racurs.ua/ua/n150329-zelenskyy-zaviv-posliv-g7-na-peredovu-fotoreportaj-z-donbasu.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський 11 лютого привів послів країн «Великої сімки» за кілька десятків метрів від контактної лінії на Донбасі.

Про це повідомила прес-служба глави держави у четвер.

Відомо, що президент разом з послом Франції Етьєном де Понсеном, послом Німеччини Анкою Фельдгузен, послом Великої Британії Меліндою Сіммонс, тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, послом Канади Ларисою Ґаладзою та послом Швеції Тобіасом Тибергом відвідали підконтрольні Києву території Донбасу неподалік лінії розмежування.

Під час цього візиту Зеленський та дипломати ознайомилися з «оперативною ситуацією за кількасот метрів від лінії зіткнення».

Дуже важливо, щоб посли дружніх і партнерських країн бачили на власні очі, що відбувається на Донбасі та які наслідки спричинила війна. Західні дипломати повинні отримати з перших вуст правдиву інформацію про те, як Україна виконує взяті на себе зобов’язання, — сказав Зеленський.

Також президент вручив трьом військовослужбовцям пам’ятні подарунки.

Нагадаємо, візит Зеленського та послів G7 супроводжувався провокаціями Росії, яка порушувала режим тиші. Минулої доби снайпери Росії вбили двох воїнів ЗСУ.