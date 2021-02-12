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Ракурс
Зеленський завів послів G7 на передову — фоторепортаж з Донбасу

Зеленський завів послів G7 на передову — фоторепортаж з Донбасу

12 лют 2021, 10:11
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Президент Володимир Зеленський 11 лютого привів послів країн «Великої сімки» за кілька десятків метрів від контактної лінії на Донбасі.

Про це повідомила прес-служба глави держави у четвер.

Відомо, що президент разом з послом Франції Етьєном де Понсеном, послом Німеччини Анкою Фельдгузен, послом Великої Британії Меліндою Сіммонс, тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, послом Канади Ларисою Ґаладзою та послом Швеції Тобіасом Тибергом відвідали підконтрольні Києву території Донбасу неподалік лінії розмежування.

Під час цього візиту Зеленський та дипломати ознайомилися з «оперативною ситуацією за кількасот метрів від лінії зіткнення».

Зеленський завів послів G7 на передову / Фото: ОПУ

Зеленський завів послів G7 на передову / Фото: ОПУ

Зеленський завів послів G7 на передову / Фото: ОПУ

Зеленський завів послів G7 на передову / Фото: ОПУ

Зеленський завів послів G7 на передову / Фото: ОПУ

Зеленський завів послів G7 на передову / Фото: ОПУ

Дуже важливо, щоб посли дружніх і партнерських країн бачили на власні очі, що відбувається на Донбасі та які наслідки спричинила війна. Західні дипломати повинні отримати з перших вуст правдиву інформацію про те, як Україна виконує взяті на себе зобов’язання, — сказав Зеленський.

Також президент вручив трьом військовослужбовцям пам’ятні подарунки.

Зеленський завів послів G7 на передову / Фото: ОПУ

Зеленський завів послів G7 на передову / Фото: ОПУ

Зеленський завів послів G7 на передову / Фото: ОПУ


Зеленський завів послів G7 на передову / Фото: ОПУ

Нагадаємо, візит Зеленського та послів G7 супроводжувався провокаціями Росії, яка порушувала режим тиші. Минулої доби снайпери Росії вбили двох воїнів ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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