Курс гривні в Україні упав. Фото: flickr.com

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Ракурс

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 12 лютого встановив Національний банк України.

Сьогодні вранці курс гривні встановлено на рівні 27 грн 83 коп. за 1 дол. Гривня подешевшала на 7 коп. порівняно з попереднім банківським днем, бо 11 лютого 1 дол. коштував 27 грн 76 коп. Таким чином, долар дорожчає другий день підряд після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня 2020 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

За інформацією ресурсу «Мінфін», минула доба пройшла позитивно для гривні. Котирування просіли на 10 коп. — з ранкових 27 грн 86 коп./27 грн 88 коп. до 27 грн 76 коп./27 грн 78 коп. на кінець сесії.

Після 15.00 на міжбанк вийшов Нацбанк і купив 20 млн грн по 27 грн 78 коп., що остаточно зупинило котирування четверга на позначці 27 грн 76 коп./27 грн 78 коп. у кінці сесії.

Нагадаємо, 11 лютого 2021 року НБУ встановлював офіційний курс на рівні 27 грн 76 коп. за долар. Таким чином курс долара раптово виріс після досягнення п’ятирічного мінімуму.