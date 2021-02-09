Курс долара в Україні спрогнозували аналітики. Фото: flickr.com

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Ракурс

Курс американського долара до української гривні за минулий тиждень помітно знизився й оновив мінімум з грудня 2020 року.

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27 грн 5 коп, а готівковий долар в банках буде торгуватися поблизу 27 грн 40 коп./27 грн 6 коп. Про це в коментарі «Мінфіну» заявив старший аналітик «Альпарі» Вадим Іосуб.

Експерти видання вважають, що цього тижня вартість долара на міжбанку коливатиметься в межах 27 грн 60 коп. та 28 грн, а євро коштуватиме в межах 33 грн 10 коп. та 34 грн 5 коп.

Зазначається, що фінансисти при виставленні курсу орієнтуватимуться на ситуацію на міжбанку, попит на валюту в своєму регіоні та співвідношення пар євро/долар і долар/рубль на міжнародних ринках. Спред по долару більшість обмінників фінансових компаній будуть тримати в межах 15−20 коп., а в банках — від 15 до 25 коп.

Прогноз «Мінфіну» вказує, що курс залежатиме від поведінки і завдань найбільших гравців ринку, дій Нацбанку, результатів аукціону Міністерства фінансів з розміщення ОВДП 9 лютого, дій нерезидентів на вторинному ринку. Зазначається, що, викуповуючи надлишок пропозиції американської валюти, НБУ частково підтримає курс долара на міжбанку.

За розрахунками «Мінфіну», в період 8−12 лютого коридор по долару на міжбанку буде перебувати в межах 27 грн 60 коп. — 28 грн, а по євро в межах 33 грн 10 коп. — 34 грн 5 грн.

Нагадаємо, офіційний курс долара знижується сьомий день поспіль, а гривня укріплюється. Курс гривні за 8 лютого свідчив, що востаннє національна валюта так впевнено себе почувала на валютному ринку 17 грудня 2020 року.