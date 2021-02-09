Курс доллара в Украине спрогнозировали аналитики. Фото: flickr.com

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Ракурс

Курс американского доллара к украинской гривне за прошедшую неделю заметно снизился и обновил минимум с декабря 2020 года.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27 грн 5 коп, а наличный доллар в банках будет торговаться около 27 грн 40 коп./27 грн 6 коп. Об этом в комментарии «Минфину» заявил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Эксперты издания считают, что на этой неделе стоимость доллара на межбанке будет колебаться в пределах 27 грн 60 коп. и 28 грн, а евро будет стоить в пределах 33 грн 10 коп. 34 грн 5 коп.

Отмечается, что финансисты при выставлении курса будут ориентироваться на ситуацию на межбанке, спрос на валюту в своем регионе и соотношение пар евро/доллар и доллар/рубль на международных рынках. Спред по доллару большинство обменников финансовых компаний будут держать в пределах 15−20 коп., а в банках — от 15 до 25 коп.

Прогноз «Минфина» указывает, что курс будет зависеть от поведения и задач крупнейших игроков рынка, действий Нацбанка, результатов аукциона Министерства финансов по размещению ОВГЗ 9 февраля, действий нерезидентов на вторичном рынке. Отмечается, что, выкупая избыток предложения американской валюты, НБУ частично поддержит курс доллара на межбанке.

По расчетам «Минфина», в период 8−12 февраля коридор по доллару на межбанке будет находиться в пределах 27 грн 60 коп. —28 грн, а по евро в пределах 33 грн 10 коп. —34 грн 5 грн.

Напомним, официальный курс доллара снижается седьмой день подряд, а гривна укрепляется. Курс гривны за 8 февраля свидетельствовал, что в последний раз национальная валюта так уверенно себя чувствовала на валютном рынке 17 декабря 2020 года.