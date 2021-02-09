Украина страдает от сильного снегопада, фото: КГГА

https://racurs.ua/n150146-vtoroy-den-snegopada-skoval-probkami-kiev-karta.html

Ракурс

Пробки в Киеве, который продолжает интенсивно засыпать снегом, наблюдаются утром 9 февраля в ряде районов столицы, а также на въезде в город.

Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания пробок Google Maps.

Так, на столичных мостах наблюдается затруднение движения в направлении правого берега, в том числе на мосту Патона в направлении центра Киева.

Также наблюдаются заторы на улицах Вячеслава Чорновола, Воздухофлотском проспекте, проспекте Победы, бульвара Тараса Шевченко, улицах Жилянской и Глыбочицкой.

Пробки зафиксированы и на улице Вадима Гетьмана и Чоколовском бульваре.

Кроме того, заторы зафиксированы на Столичном шоссе, Кольцевой дороге, Набережном шоссе, Надднепрянском шоссе, проспектах Валерия Лобановского и Степана Бандеры.

Также наблюдаются значительные заторы на левом берегу Днепра, в частности на Харьковском шоссе, улице Привокзальной, Броварском проспекте и проспекте Бажана.

Напомним, в течение ночи столицу от снега расчищали 459 единиц спецтехники и 246 работников в составе 39 бригад по ручной уборке, магистральные улицы чистили колонны спецтехники. Однако расчищенные дороги снова быстро засыпало снегом.