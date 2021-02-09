Украина борется со снегопадами — техники и рук не хватает

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Сильные снегопады пришли в Украину и продолжаться с разной интенсивностью еще несколько дней. Во многих регионах возникли значительные проблемы с движением транспорта, а в сельской местности детей иногда перевели на дистанционную форму обучения.

Утром 9 февраля наблюдается местами небольшой снег в Черкасской, Львовской, Ровенской, Винницкой, Киевской, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях и в Киеве. В Закарпатской и Херсонской областях шел небольшой дождь, в Полтавской — мокрый снег с дождем.

В ГСЧС сообщили, что с последствиями непогоды борются почти 2,5 тыс. спасателей, 2 тыс. единиц техники.

В Киеве снег метет уже более 30 часов. В ночьна вторник снегопад был особенно интенсивным. К осадкам добавились ветер и метель. На улицы столицы выехали 459 единиц спецтехники, сообщает «Киевавтодор». Магистральные улицы чистили колонны спецтехники.

Впрочем, из-за того, что осадки не прекращаются, расчищенные дороги и тротуары быстро засыпает снова. Поэтому дорожники убирают автодороги от снега повторно.

Снегопад продолжится и в среду. Коммунальщики просят водителей пересесть на общественный транспорт и не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега.

Власти рекомендуют родителям оставлять своих детей дома.

Из-за налипания мокрого снега и порывов ветра в Украине обесточены 273 населенных пункта в 12 областях. Больше всего пострадала Одесская (83 населенных пункта), Херсонская (54), Черновицкая (40) и Николаевская (34) области.

«Укравтодор» разместил в местах отстоя более 3 тыс. фур. Под Киевом открыли восемь таких точек, которые обеспечили едой, чаем, печеньем. В палатках водители могут согреться, попить чай и поесть.

Вчера власти столицы закрыли город для грузовиков из-за значительных снегопадов. За день в Киеве зарегистрировали 248 сообщений о ДТП.

Синоптики прогнозируют на вторник морозную и снежную погоду.

В большинстве областей снег, температура 0−5° мороза. В центральных областях днем ​​небольшие осадки, температура днем ​​0−5° тепла. На Закарпатье и в южных областях утром мокрый снег и дождь; температура днем ​​6−11° тепла, — говорится в сообщении Гидрометцентра.

На дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7−12 м/с, в Украине, кроме западных областей, порывы 15−20 м/с.