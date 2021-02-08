Садовый. Фото: УП

https://racurs.ua/n150133-sadovyy-vzyalsya-za-lopatu-i-stal-vinovatym-v-nepogode-foto-video.html

Ракурс

Андрей Садовый, мэр Львова, вышел разгребать снег вместе с коммунальщиками и работниками мэрии. За сутки в городе выпало более 30 см снега.

В свалившейся непогоде Садовый обвинил себя, но добавил, что львовянам не стоит забывать о совместной ответственности за имущество и быт. Об этом городской голова Львова написал на своей странице в Facebook.

В своем посте Садовый заявил, что стихия не спрашивает и не выбирает, куда ей обрушиться. А коммунальщики успевают расчистить только основные магистрали, из-за высокой опасности аварий. Именно поэтому мэр Львова решил взяться за лопату и помочь работникам убрать снег возле мэрии.

Я знаю, что в этом снегопаде виноват в первую очередь я — как городской голова. Это правило, которое я сам установил и только так оно должно работать. Но все же давайте не забывать о совместной ответственности за свое имущество и быт, — заявил Садовый.

Также Садовый добавил, что расчистил территорию возле своего дома, и призвал львовян поступить так же. В частности, отдельно он обратился к владельцам бизнеса — он призвал выйти на улицы и убрать снег возле своих офисов, магазинов и кафе.



Напомним, ранее мы сообщали, что снегопады в Украине привели к ограничению и прекращению движения транспорта на дорогах. По состоянию на 8 февраля наблюдается местами небольшой снег в Черкасской, Винницкой, Тернопольской, Житомирской, Ровенской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Полтавской, Донецкой, Харьковской областях и Киеве. В Закарпатской и Одесской областях — дождь.