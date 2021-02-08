Садовий. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n150133-sadovyy-vzyavsya-za-lopatu-ta-zrobyvsya-vynnym-u-negodi-foto-video.html

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Андрій Садовий, мер Львова, вийшов розгрібати сніг разом з комунальниками та працівниками мерії. За добу в місті випало понад 30 см снігу.

У вируванні стихії Садовий звинуватив себе, але додав, що львів’янам варто не забувати про співвідповідальність за майно і побут. Про це міський голова Львова написав на своїй сторінці у Facebook.

У своєму дописі Садовий заявив, що стихія не запитує та не обирає, куди їй падати. А комунальники встигають розчистити лише головні магістралі, через високу небезпеку аварій. Саме тому мер Львова вирішив взятися до лопати та допомогти працівникам прибрати сніг біля мерії.

Я знаю, що в цьому снігопаді винен в першу чергу я, як міський голова. Це правило, яке я сам встановив і тільки так воно має працювати. Але все ж давайте не забувати про співвідповідальність за своє майно і побут, — заявив Садовий.

Також Садовий додав, що розчистив територію біля свого будинку, і закликав львів’ян вчинити так само. Зокрема, окремо він звернувся до власників бізнесу — вийти на вулиці й прибрати сніг біля своїх офісів, магазинів та кафе.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що снігопади в Україні спричинили обмеження та припинення руху транспорту на дорогах. Станом на 8 лютого спостерігається місцями невеликий сніг у Черкаській, Вінницькій, Тернопільській, Житомирській, Рівненській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Полтавській, Донецькій, Харківській областях та Києві. У Закарпатській та Одеській областях — дощ.