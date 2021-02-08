Прогнозувати спалах коронавірусу за запитами в Гугл навчилися вчені

Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150132-prognozuvaty-spalah-koronavirusu-za-zapytamy-v-gugl-navchylysya-vcheni.html

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Коронавірус у світі продовжує поширюватися, попри те, що низка країн вже почала активну вакцинацію. Історія пошуку «домашніх» або «вуличних» розваг може передбачити, чи варто чекати нових спалахів коронавірусу і де він потенційно виникне.

Американські вчені дійшли такого висновку, провівши чотири місяці онлайн-досліджень. Про це повідомляє журнал Social Network Analysis and Mining.

Повідомляється, що група американських вчених проаналізувала історію пошукових запитів в США з березня по червень 2020 року. Використовуючи дані Google Trends, вчені відстежили тенденції в пошуку, пов’язані з відвідинами громадських місць (мобільністю) і ізоляцією. Їх доповнили «індексом чистого переміщення», який був різницею між цими двома параметрами.

Після цього дослідники розділили запити на дві групи (треки). Трек індексу мобільності, який класифікував пошук, пов’язаний із взаємодією з іншими людьми поза домом (наприклад, «театри поруч зі мною», «авіаквитки»), і трек індексу ізоляції, куди входили запити, пов’язані з домашніми справами («доставка їжі», «йога вдома»).

Далі дослідники перевірили зростання захворюваності на коронавірус через два тижні, і виявили, що індекс чистого переміщення корелював з новими випадками зараження за досліджуваний період. Крім того, різке падіння індексу мобільності супроводжувалося таким же різким зниженням даних про зростання захворюваності.

Вчених турбує, що такі методи прогнозування спалахів можуть порушити конфіденційність користувачів. Однак вони стверджують, що інструмент використовує великі обсяги пошукових запитів і спирається на анонімні дані.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу може стати ефективнішою завдяки речовині, яку виявили американські вчені з компанії ElicioTherapeutics. Вони створили речовину-ад'ювант, що здатна підвищити ефективність вакцини в 10 разів.