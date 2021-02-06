Як Том Генкс вплинув на усвідомлення загрози коронавірусу людьми, встановили учені

Том Генкс, фото: Dick Thomas Johnson

https://racurs.ua/ua/n150051-yak-tom-genks-vplynuv-na-usvidomlennya-zagrozy-koronavirusu-ludmy-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Том Генкс, відомий голлівудський кіноактор, навесні 2020 року захворів на коронавірусну хворобу COVID-19, про що повідомив публічно.

Американські учені зі штатів Вашингтон та Пенсильванія наступного дня після повідомлення цієї новини Генксом опитали загалом 682 людей, щоб встановити, як ця звістка вплинула на їхнє ставлення та поведінку щодо коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Університету штату Пенсильванія.

Серед опитаних трохи менше 90% респондентів чули про публікації Генкса в соціальних мережах, в яких той повідомляв, що заразився коронавірусом. Приблизно половина цієї групи повідомила, що змінили своє ставлення та поведінку через цю звістку.

Згідно з дослідженням, люди, які почули цю новину, повідомили, що діагноз Генкса «висвітлив реальність COVID-19» і розширив їхнє розуміння не тільки тяжкості ситуації, але й їхньої вразливості до хвороби.

Можливо, інформація про поставлений Генксу, незважаючи на його багатство та ресурси, діагноз, призвела до того, що люди почали думати, що якщо Генкс не зміг уникнути COVID-19, то й вони, можливо, теж не зможуть цього зробити, — зазначають дослідники.

Учені також провели статистичний аналіз, щоб з’ясувати, які особливості могли впливати на зміну ставлення людей до коронавірусу після появи новини про Генкса.

Результати показали, що люди, які ототожнювали себе з Генксом або сказали, що знають його, з більшою ймовірністю змінювали свої думки або поведінку, пов’язану з COVID-19 у зв’язку з цією новиною.

Люди, які сказали, що зазвичай довіряють знаменитостям, друзям, родині або Дональду Трампу щодо інформації про здоров’я, частіше говорили, що оголошення Генкса призвело до позитивних змін у їхній поведінці, — зазначають дослідники.

За словами учених, отримані резульатати свідчать, що чиновникам системи охорони здоров’я потрібно використовувати такі типи новин про знаменитостей, щоб охопити людей, до яких важче «достукатися».

Вони не так сильно покладаються на новини чи науковців для отримання інформації про здоров’я, — наголошують дослідники.



Генкс та його дружина підхопили коронавірус на початку пандемії — у березні 2020 року, де актор працював над фільмом про Елвіса Преслі.

Нагадаємо, Генкс з дружиною після одужання здали кров, щоб допомогти розробці вакцини від коронавірусу.