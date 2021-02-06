7 лютого в Україні очікується ускладнення погодних умов

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Погода в Україні 7 лютого очікується з опадами у західних, а також центральних та південних областях.

У низці регіонів очікується ускладнення погодних умов. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Так, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях очікується значний сніг (на Закарпатті з дощем), а також ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви вітру сягатимуть 15−20 м/с (І рівень небезпечності — жовтий).

Погода в Києві 7 лютого буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме −13…−15°, вдень — −9…−11°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові наступної доби буде зі снігом вдень та вночі. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −5…−7°, вдень — піднімуться до −5…−3°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде без істотних опадів вночі та зі снігом вдень. Синоптики прогнозують температуру повітря −3…−5° вночі та −1…−3° вдень. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі 7 лютого буде без опадів. Вночі термометри покажуть −14…−16°, вдень — −8…−10°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові також буде без опадів. Вночі температура становитиме −12…−14°, вдень повітря прогріється до −9…−11°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті очікується зі снігом з дощем вночі та снігом і мокрим снігом вдень. Температура повітря вночі становитиме −1…+1°, вдень — +4…+6°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 7 лютого буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.

Нагадаємо, до України сьогодні, 6 лютого, повернулася негода.