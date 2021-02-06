7 февраля в Украине ожидается осложнение погодных условий

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Погода в Украине 7 февраля ожидается с осадками в западных, а также центральных и южных областях.

В ряде регионов ожидается осложнение погодных условий. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Так, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях ожидается значительный снег (на Закарпатье с дождем), а также нарастание слоя льда на проводах и деревьях, на дорогах гололед, порывы ветра будут достигать 15−20 м/с (I уровень опасности — желтый).

Погода в Киеве 7 февраля будет без осадков. Температура воздуха ночью составит −13…−15°, днем — −9…−11°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове в следующие сутки будет со снегом днем ​​и ночью. Столбики термометров ночью опустятся до −5…−7°, днем — поднимутся до −5…−3°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет без существенных осадков ночью и со снегом днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −3…−5° ночью и −1…−3° днем. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре 7 февраля будет без осадков. Ночью градусники покажут −14…−16°, днем — −8…−10°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове также будет без осадков. Ночью температура составит −12…−14°, днем воздух прогреется до −9…−11°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье ожидается со снегом с дождем ночью и снегом и мокрым снегом днем. Температура воздуха ночью составит −1…+1°, днем — +4…+6°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 7 февраля будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.

Напомним, в Украину сегодня, 6 февраля, вернулась непогода.