Наказывать штрафами за отказ от тестирования на COVID-19 будет Бельгия

Тестирование на коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150049-nakazyvat-shtrafami-za-otkaz-ot-testirovaniya-na-covid-19-budet-belgiya.html

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Тестирование на коронавирус станет обязательным в Бельгии. Несмотря на протесты граждан правительство продолжило карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса до 1 апреля 2021 года.

Власти страны планируют ввести штрафы за отказ делать тесты на коронавирус. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр Где Кроо, передает издание The Brussels Times.

Он напомнил, что некоторые из ограничительных мер уже действуют более года. По его словам, внедрить систему штрафов решили для тех, кто избегает обязательного тестирования на коронавирус.

Как уточнил глава правительства Бельгии, это касается, в частности, граждан, возвращающихся из стран, отнесенных к «красной» зоне.

Напомним, ранее мы сообщали, что самый высокий уровень заражения коронавирусом среди стран Европейского Союза фиксируется в Бельгии. За последние 14 дней на 100 тыс. населения в этой стране зарегистрировали более 1 тыс. 390 случаев COVID-19. Основными очагами пандемии в Бельгии стали Брюссель, Антверпен и Льеж.