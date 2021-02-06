Карати штрафами за відмову від тестування на COVID-19 буде Бельгія

Тестування на коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150049-karaty-shtrafamy-za-vidmovu-vid-testuvannya-na-covid-19-bude-belgiya.html

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Тестування на коронавірус стане обов’язковим у Бельгії. Попри протести громадян уряд продовжив карантинні заходи у зв’язку з епідемією коронавірусу до 1 квітня 2021 року.

Влада країни планує запровадити штрафи за відмову робити тести на коронавірус. Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо, передає видання The Brussels Times.

Він нагадав, що деякі з обмежувальних заходів вже діють понад рік. За його словами, впровадити систему штрафів вирішили вперш за все для тих, хто уникає обов’язкового тестування на коронавірус.

Як уточнив очільник уряду Бельгії, це стосується, зокрема, громадян, які повертаються з країн, віднесених до «червоної» зоні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що найвищий рівень зараження коронавірусом серед країн Європейського Союзу фіксується у Бельгії. За останні 14 днів на 100 тис. населення в цій країні зареєстрували понад 1 тис. 390 випадків COVID-19. Основними осередками пандемії в Бельгії стали міста Брюссель, Антверпен та Льєж.