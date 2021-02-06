Генпродюсер «112 Україна» вирішив знайти нову роботу у парламенті

Марчевський. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n150048-genproduser-112-ukrayina-vyrishyv-znayty-novu-robotu-u-parlamenti.html

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ОПЗЖ, партія кума Путіна Віктора Медведчука, чиї канали підпали під санкції, висунула генерального продюсера телеканалу «112 Україна» Артема Марчевського кандидатом на проміжних виборах до Верховної Ради у виборчому окрузі № 50, що на Донеччині.

Таке рішення ухвалили під час з’їзду партії. Про це повідомляє прес-служба політсили.

Кандидатуру Марчевського як «керівника молодіжного крила ОПЗЖ» підтримали одноголосно. Сам Марчевський підтвердив, що як і раніше працює генпродюсером «112 Україна».

Конфлікту інтересів у поєднанні партійної діяльності та роботи медіаменеджера, Марчевський не вбачає. Сам Марчевський часто з’являється на ефірах телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK, де його представляють лише як партійного функціонера ОПЗЖ.

Наші журналісти цілодобово беруть участь у житті населення, допомагають місцевим жителям висвітлювати проблеми на всю країну і контролюють діяльність місцевої влади. Якщо це можна назвати конфліктом інтересів — нехай буде так, — пояснив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський, президент України, 5 лютого опублікував новий влог, який записав російською мовою. Глава держави пояснив, чому ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти трьох телеканалів «112 Україна», ZIK та NewsOne, які належать нардепу Тарасу Козаку, який є соратником кума Путіна Віктора Медведчука.