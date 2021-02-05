Дружина Козака володіє квартирою за 350 млн грн у Москві. Фото: Схеми

https://racurs.ua/ua/n150030-drujyna-nardepa-kozaka-volodiie-kvartyrou-za-350-mln-grn-u-moskvi-rozsliduvannya-video.html

Ракурс

Цивільна дружина народного депутата від «Опозиційної платформи —За життя» Тараса Козака Наталія Лавренюк купила величезну квартиру в центрі Москви.

Друга половинка парламентаря, який володіє скандальними телеканалами, є власницею квартири на 657 кв. м в одному з найдорожчих житлових комплексів Москви Knightsbridge Privat Park. Дворівнева квартира розташована на першому поверсі одного із будинків комплексу, який знаходиться в 5 км від Кремля. Також дружина нардепа володіє чотирма паркомісцями та кількома підвальними приміщеннями, які розташовані на території комплексу. Про це йдеться у журналістському розслідуванні програми «Схеми».

Зазначається, що на момент набуття у власність ринкова вартість цього житла становила майже 350 млн грн. Журналісти, посилаючись на витяг з реєстру речових прав РФ, вказують, що Наталя Лавренюк придбала це житло у березні 2020 року. У розслідуванні йдеться, що на вторинному ринку в середньому за один кв. м площі в цьому будинку просили майже 20 тис. дол. Таким чином, вартість квартири Лавренюк складала близько 13 млн дол.

Попри введення Україною персональних санкцій проти соратника Медведчука Тараса Козака, вони наразі, схоже, жодним чином не торкаються значної частини його активів і майна, хоча входять до сфери його впливу. Бо юридично компанії та нерухомість оформлені на його цивільну дружину, яку він роками не вносить до своєї декларації про майно і доходи, хоча цього вимагає закон, — зазначають журналісти-розслідувачі.



Нагадаємо, журналісти дізналися, що цивільна дружина нардепа «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака є власницею розкішного маєтку в населеному пункті Тарасівка у Київській області.