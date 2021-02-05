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“Межигір’я” підсанкційного Козака на Київщині сховане за кількаметровим парканом

«Межигір'я» підсанкційного Козака на Київщині сховане за кількаметровим парканом (ВІДЕО)

5 лют 2021, 16:58
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На Тараса Козака, нардепа «Опозиційної платформи — За життя», який володіє телеканалами «112 Україна», ZIK та NewsOne, нещодавно наклала санкції Рада нацбезпеки й оборони України. «Слідство.інфо» дізналося, чим ще володіє «гаманець» Віктора Медведчука, окрім проросійських телеканалів.

Телеканали — не єдина власність Козака, яка тепер під санкціями… Більшість своїх активів Козак відправив на зберігання у білоруські банки. Навіть житло й офіс у Києві не купував — орендує їх у дружини кума Путіна Оксани Марченко, — зазначають журналісти.

ЗМІ оприлюднили також так зване «межигір'я» Козака, яке побудувала цивільна дружина нардепа від ОПЗЖ.

Там своє Межигір’я, — сказала Женя (журналістка — ред.), повернувшись із Тарасівки, що на Київщині. Ми підрахували статки родичів підсанкційного Тараса Козака і побачили, що без шматка хлібу він не залишиться, — зазначили у «Слідство.Інфо».


Також журналісти розповіли про мільйони євро нардепа у білоруському банку та 11 квартир у столичній новобудові.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зв’язок Тараса Козака, нардепа від проросійської ОПЗЖ й «правої руки» та «гаманця» кума Путіна Віктора Медведчука, із терористичними ЛНР-ДНР простежується до кіпрського офшору.

Джерело: Ракурс


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