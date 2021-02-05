«Межигорье» Козака на Киевщине спрятано за огромным забором — СМИ показали видео — Тарас Козак

https://racurs.ua/n150018-mejigore-kozaka-na-kievschine-spryatano-za-ogromnym-zaborom-video.html

Ракурс

На Тараса Козака, нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь», который владеет телеканалами «112 Украина», ZIK и NewsOne, недавно наложил санкции Совет нацбезопасности и обороны Украины. «Слідство.Інфо» узнало, чем еще владеет «кошелек» Виктора Медведчука, помимо пророссийских телеканалов.

Телеканалы — не единственная собственность Козака, которая теперь под санкциями… Большинство своих активов Козак отправил на хранение в белорусские банки. Даже жилье и офис в Киеве не покупал — арендует их у жены кума Путина Оксаны Марченко, — отмечают журналисты.

СМИ обнародовали также так называемое «Межигорье» Козака, которое построила гражданская жена нардепа от ОПЗЖ.

Там свое Межигорье, — сказала Женя (журналистка — ред.), вернувшись из Тарасовки, Киевской области. Мы подсчитали состояние родственников Тараса Козака и увидели, что без куска хлеба он не останется, — отметили в «Слідство.Інфо».

Также журналисты рассказали о миллионах евро нардепа в белорусском банке и 11 квартирах в столичной новостройке.

Напомним, ранее мы сообщали, что связь Тараса Козака, нардепа от пророссийской ОПЗЖ и «правой руки» и «кошелька» кума Путина Виктора Медведчука, с террористическими ЛНР-ДНР прослеживается до кипрского офшора.