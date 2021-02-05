Усик рассказал, почему он Александр

https://racurs.ua/n150017-usik-rasskazal-pochemu-on-aleksandr-video.html

Ракурс

Александр Усик, звездный украинский боксер объяснил, почему попросил называть себя Александром, а не украинским именем Олександр.

Усик в интервью заверил, что с детства использует аббревиатуру UA (Усик Александр и Украина), следовательно, его имя надо начинать произносить с буквы «А».

Усик вспомнил, что споры в сети вокруг его имени начались с тех пор, как американская журналистка поинтересовалась после пресс-конференции, почему изменили имя на табличке с именем украинского боксера.

Сначала было написано Aleхandr, а затем — Оleхandr. Журналистка спросила, как мне больше нравится. Это международное имя. Нет такого, что я украинец и меня называют так только в Украине. Я ответил, что больше нравится «Александр», поскольку я с детства использую аббревиатуру UA — Усик Александр и Украина, — объяснил боксер.



Усик сказал, что придумал такой псевдоним в 14 лет, но интернет-блогеры раздули эту историю, заявив, что боксер поддерживает россиян.