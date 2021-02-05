В ряде регионов Украины 6 февраля ожидаются осадки, фото:

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Погода в Украине 6 февраля будет со снегом в южных регионах, а также на Прикарпатье и Винниччине. В Карпатах местами возможен значительный снег.

На остальной территории без осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит −6…−13°, в северных и центральных областях местами до -16°.

Днем ожидается температура −1…−8°. На Закарпатье и юге Одесской области будут идти дожди, температура ночью составит 0…+5°.

Погода в Киеве 6 февраля будет без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до −8…−10°, днем — поднимутся до −4…−6°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода во Львове будет со снегом в течение суток. Температура воздуха ночью составит −4…−6°, днем — −1…−3°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе будет со снегом ночью и со снегом с дождем днем. Ночью градусники покажут −1…−3°, днем — 0…-2°. Ожидается штиль.

Погода в Днепре будет без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −8…−10° ночью и −2…−4° днем. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове также будет без осадков. Ночью ожидается температура воздуха −9…−11°, днем — −3…−5°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье будет с дождями днем ​​и ночью. В течение суток температура воздуха будет находиться в пределах +2…+4°. Ветер северный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 6 февраля будет достаточно спокойной. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение на 7−8 февраля.