У низці регіонів України 6 лютого очікуються опади

https://racurs.ua/ua/n150016-snig-na-pivdni-ta-prykarpatti-pogoda-v-ukrayini-na-6-lutogo-karta.html

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Погода в Україні 6 лютого буде зі снігом у південних регіонах, а також на Прикарпатті та Вінниччині. У Карпатах місцями можливий значний сніг.

На решті території без опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме −6…−13°, у північних та центральних областях місцями до -16°.

Вдень очікується температура −1…−8°. На Закарпатті та півдні Одещини йтимуть дощі, температура протягом доби становити 0…+5°.

Погода в Києві 6 лютого буде без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −8…−10°, вдень — піднімуться до −4…−6°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода у Львові буде зі снігом протягом доби. Температура повітря вночі становитиме −4…−6°, вдень — −1…−3°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі буде зі снігом вночі та зі снігом з дощем вдень. Вночі термометри покажуть −1…−3°, вдень — 0…-2°. Очікується штиль.

Погода у Дніпрі буде без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря −8…−10° вночі та −2…−4° вдень. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Харкові також буде без опадів. Вночі очікується температура повітря −9…-11°, вдень — −3…−5°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті буде з дощами вдень та вночі. Протягом доби температура повітря перебуватиме в межах +2…+4°. Вітер північний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 6 лютого буде досить спокійним. Протягом доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, в Україні оголошене штормове попередження на 7−8 лютого.