Адвокат Трампа Рудольф Джуліані. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n150015-milyardnyy-pozov-proty-advokativ-trampa-podaly-cherez-zayavy-pro-vybory-v-ssha.html

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Компанія Smartmatic зі США, яка розробила програмне забезпечення для голосування, подала позов про наклеп проти телеканала Fox News, трьох його ведучих та юристів колишнього президента США Дональда Трампа.

Позов подано до Верховного суду штату Нью-Йорк. Відповідачами вказані Fox Corporation, Fox News, троє ведучих — Марія Бартіромо, Лу Доббса і Жанін Пірро, а також юристи Трампа Рудольф Джуліані та Сідні Павелл. Позивач зазначив, що ці особи регулярно у телевізійних програмах каналу заявляли про фальсифікацію виборів. Про це 4 лютого пише «Голос Америки».

У позові йдеться, що вищевказані особи свідомо поширювали брехню про Smartmatic, для того, щоб надати ваги своїм заявам про те, що результати президентських виборів у США, буцімто, були сфальсифіковані. Компанія вимагає компенсації у 2,7 млрд дол. за наклеп та паплюження іміджу.

Представники телеканалу Fox News вже відреагували на мільярдний позов та назвали його необґрунтованим.

Fox News Media прагне надавати повний контекст кожної історії із глибоким репортажем і чіткими точками зору. Ми пишаємось нашим висвітленням виборів 2020 року і рішуче захищатимось від цього необґрунтованого позову в суді, — наголосили в телеканалі.



Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що позов є нагодою для з’ясуванні правди.

Нагадаємо, Дональд Трамп вважав себе переможцем президентських виборів та заявляв про порушення під час підрахунку бюлетенів. Однак виявилося, що свідчення співробітника пошти з Пенсільванії Річарда Хопкінс, на яких базувалися звинувачення про масштабні порушення, виявилися сфабриковані.