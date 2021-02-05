Адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Фото: AP

https://racurs.ua/n150015-milliardnyy-isk-protiv-advokatov-trampa-podali-iz-za-zayavleniy-o-vyborah-v-ssha.html

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Компания Smartmatic из США, которая разработала программное обеспечение для голосования, подала иск о клевете против телеканала Fox News, трех его ведущих и юристов бывшего президента США Дональда Трампа.

Иск подан в Верховный суд штата Нью-Йорк. Ответчиками указаны Fox Corporation, Fox News, трое ведущих — Мария Бартиромо, Лу Доббса и Жанин Пирр, а также юристы Трампа Рудольф Джулиани и Сидни Пауэлл. Истец отметил, что эти лица регулярно в телевизионных программах канала заявляли о фальсификации выборов. Об этом 4 февраля пишет «Голос Америки».

В иске говорится, что вышеуказанные лица сознательно распространяли ложь о Smartmatic, для того, чтобы придать вес своим заявлениям о том, что результаты президентских выборов в США, якобы, были сфальсифицированы. Компания требует компенсации в 2,7 млрд долл. за клевету и порчу имиджа.

Представители телеканала Fox News уже отреагировали на миллиардный иск и назвали его необоснованным.

Fox News Media стремится предоставлять полный контекст каждой истории с глубоким репортажем и четкими точками зрения. Мы гордимся нашим освещением выборов 2020 года и решительно будем защищаться от этого необоснованного иска в суде, — отметили в телеканале.



Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что иск является случаем для выяснения правды.

Напомним, Дональд Трамп считал себя победителем президентских выборов и заявлял о нарушениях при подсчете бюллетеней. Однако оказалось, что показания сотрудника почты из Пенсильвании Ричарда Хопкинс, на которых базировались обвинения о масштабных нарушениях, оказались сфабрикованы.