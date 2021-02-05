Тимошенко и Медведчук хранят средства в банке, которым владела семья лидера БЮТ — Лещенко

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Ракурс

Юлия Тимошенко, нардеп и лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде, имеет счета в банке, где также хранят свои средства кум Путина Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко и владелец заблокированных каналов пророссийский нардеп Тарас Козак.

Об этом 5 февраля в Телеграм сообщил бывший нардеп Сергей Лещенко.

Юлия Тимошенко в течение трех дней так и не прокомментировала наложение санкций на телеканалы Медведчука… Тимошенко и Медведчука уже длительное время связывают сотрудничество и даже персональные отношения. Так, личные банковские счета Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также владельца каналов Тараса Козака были открыты в банке, которым на тот момент владела семья Тимошенко. Речь идет об «УкрБудИнвестБанке», в котором, согласно последней декларации, хранит свои деньги и Юлия Тимошенко с Сергеем Власенко, — написал Лещенко.

Экс-нардеп напомнил, что на одном из каналом Медведчука лидер БЮТ недавно «совершила серию выступлений в режиме максимальной лояльности».

Скоро Тимошенко выйдет с комментарием, где закамуфлированно осудит закрытие каналов, -отметил Лещенко.

Напомним, в феврале Владимир Зеленский принял решение ввести санкции против телеканалов Newsone, «112 Украина» и ZIK, связанные с пророссийским нардепом Виктором Медведчуком.