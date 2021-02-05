Предложение выдворить из Рады «журналистов» Медведчука спровоцировало потасовку нардепов

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Выдворить из Верховной Рады журналистов каналов Медведчука предложил 5 февраля нардеп от «Голоса» Роман Лозинский. Его сегодняшнее выступление за парламентской трибуной спровоцировало потасовку нардепов с проукраинскими взглядами и представителями пророссийской ОПЗЖ.

Вы слышали позавчера вонь в этом зале? Это «подгорало» у пророссийских народных депутатов, бывших регионалов, которых уже давным давно не должно было быть в этом зале. Пригорало, ведь СНБО прикрыла помойки, которые занимались пропагандой — ZIK, Newsone и «112 Украина». «Пригорало», потому что вата 30 лет тоскует по «тюрьме народов», по «стране огромной»… Они не пройдут. Рашизм не пройдет, — заявил с трибуны Лозинский.

Также депутат настаивает, что рашизм не должен проходить и на третий этаж украинского парламента — в ложе для прессы.

Ведь, несмотря на то, что прикрыли грязные помойки российской пропаганды, они до сих пор поднимаются на третий этаж парламента, где работают журналисты. Подавляющее большинство депутатов с проукраинской позицией настаивают на том, чтобы так называемые журналисты из пророссийских каналов не работали в Раде… Эти так называемые журналисты пошли бороться за якобы «свободу слова» на российские каналы, в страну, которая вообще не знает, что такое свобода слова. Пропаганда не имеет ничего общего со свободой слова. Это помощь врагу во время войны. Это мазохизм. Потому что телемосты с «Россия 24» — это подыгрывание врагу. Делать своими топ-спикерами Портнова или Азарова, бежавших из Украины после Революции достоинства, — это не свобода слова, — заявил Лозинский.

Выступление Лозинского часть депутатов встретила аплодисментами. В то же время представители пророссийской фракции ОПЗЖ подошли к трибуне Рады. Туда также направились и другие нардепы.

Оппозиционный, скандальный депутат Илья Кива пытался приблизиться к Лозинскому, однако путь ему заблокировали другие парламентарии. Один нардеп якобы даже толкнул представителя ОПЗЖ Олега Волошина. Затем нардепы потолкались под призывы вице-спикера Рады Руслана Стефанчука угомониться. После небольшой словесной перепалки депутаты разошлись по своим местам.

Напомним, в феврале Владимир Зеленский принял решение ввести санкции против телеканалов Newsone, «112 Украина» и ZIK, связанные с пророссийским нардепом Виктором Медведчуком.

Основанием для санкций стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированного Донбасса способствуют финансированию терроризма. Также в СБУ заявили, что каналы Медведчука финансируются компанией с ОРДЛО из орбиты кума Путина. Посольство США официально поддержало санкции СНБО. Также на Банковой отметили, что годами указанные телеканалы продвигают дезинформацию Кремля в Украине (риторику вроде «фашизма», «русофобии», «внешнего управления», образа Украины как недогосударства и переложения ответственности из Москвы за войну и аннексию), и напомнили, что Украина находится в состоянии гибридной войны с Россией, в том числе и информационной.