Пропозиція викинути з Ради “журналістів” Медведчука спровокувала сутичку нардепів

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Викинути з Верховної Ради журналістів каналів Медведчука запропонував 5 лютого нардеп від «Голосу» Роман Лозинський. Його сьогоднішній виступ за парламентською трибуною спровокував штовханину нардепів з проукраїнськими поглядами та представниками проросійської ОПЗЖ.

Ви чули позавчора сморід у цьому залі? Це «підгорало» у проросійських народних депутатів, колишніх регіоналів, яких уже давним давно не повинно було бути у цьому залі. Пригорало, бо РНБО прикрила помийки, які займалися пропагандою — ZIK, Newsone і «112 Україна». «Підгорало» так, бо вата 30 років тужить за «тюрмою народів», за «страной агромной»… Вони не пройдуть. Рашизм не пройде, — заявив з трибуни Лозинський.

Також депутат заявив, що рашизм не повинен проходити і на третій поверх українського парламенту — у ложе для преси.

Адже, попри те, що прикрили брудні помийки російської пропаганди, вони досі піднімаються на третій поверх парламенту, де працюють журналісти. Переважна більшість депутатів з проукраїнською позицією наполягають на тому, щоб так звані журналісти з проросійських каналів не працювали у Раді… Ці так звані журналісти пішли боротися за нібито «свободу слова» на російські канали, до країни яка взагалі не знає, що таке свобода слова. Пропаганда немає нічого спільного зі свободою слова. Це допомога ворогу у час війни. Це мазохізм. Бо телемости з «Росія 24» — це підігравання ворогу. Робити своїми топ-спікерами Портнова чи Азарова, які втекли з України після Революції гідності, — це не свобода слова, — заявив Лозинський.

Виступ Лозинського частина депутатів зустріла оплесками. Водночас представники проросійської фракції ОПЗЖ підійшли до трибуни Ради. Туди також рушили й інші нардепи.

Опозиційний, скандальний нардеп Ілля Кива намагався наблизитися до Лозинського, проте йому заблокували шлях інші парламентарі. Один нардеп нібито навіть штовхнув представника ОПЗЖ Олега Волошина. Потім сталася невелика штовханина, віце-спікер Ради Руслан Стефанчук закликав нардепів вгамуватися. Після невеликої словесної перепалки депутати розійшлися по своїх місцях.

Нагадаємо, у лютому Володимир Зеленський ухвалив рішення запровадити санкції проти телеканалів Newsone, «112 Україна» і ZIK, які пов’язані з проросійським нардепом Віктором Медведчуком.

Підставою для санкцій стало розслідування спецслужб України, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованого Донбасу сприяють фінансуванню тероризму. Також в СБУ заявили, що канали Медведчука фінансуються компанією з ОРДЛО з орбіти кума Путіна. Посольство США офіційно підтримало санкції РНБО. Банкова також наголосила, що впродовж років вказані телеканали просувають дезінформацію Кремля в Україні (риторику на кшталт «фашизму», «русофобії», «зовнішнього управління», образу України як недодержави та перекладення відповідальності з Москви за війна й анексію), й нагадали, що Україна перебуває у стані гібридної війни з Росією, зокрема й інформаційної.