Льовочкін може відкрити свій канал на тлі закриття ЗМІ Медведчука — журналіст

https://racurs.ua/ua/n149985-lovochkin-moje-vidkryty-sviy-kanal-na-tli-zakryttya-zmi-medvedchuka-jurnalist.html

Ракурс

Сергій Льовочкін, проросійський політик й екс-очільник Адміністрації президента та власник телеканалу «Інтер», може відкрити новий інформаційний канал у відповідь на закриття трьох каналів кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це 5 лютого у Телеграм повідомив український політтехнолог, журналіст Тарас Березовець.

Льовочкін розглядає варіант запуску власного інформаційного каналу на тлі закриття трьох каналів Медведчука. Ніша прокремлівського електорату набагато ширша. Після припинення трансляції ZIK, Newsone і «112 Україна» для орієнтованого на Росію глядача залишилися «Інтер», «Наш» і частково «Україна 24». Але «Інтер» — не новинний канал і новий інформканал дуже допоможе Льовочкіну в боротьбі з Медведчуком, — зазначив Березовець.

Нагадаємо, у лютому Володимир Зеленський ухвалив рішення запровадити санкції проти телеканалів Newsone, «112 Україна» і ZIK, які пов’язані з проросійським нардепом Віктором Медведчуком.

Підставою для санкцій стало розслідування спецслужб України, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованого Донбасу сприяють фінансуванню тероризму. Також в СБУ заявили, що канали Медведчука фінансуються компанією з ОРДЛО з орбіти кума Путіна. Посольство США офіційно підтримало санкції РНБО. Банкова також наголосила, що впродовж років вказані телеканали просувають дезінформацію Кремля в Україні (риторику на кшталт «фашизму», «русофобії», «зовнішнього управління», образу України як недодержави та перекладення відповідальності з Москви за війна й анексію), й нагадали, що Україна перебуває у стані гібридної війни з Росією, зокрема й інформаційної.