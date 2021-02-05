Левочкин может открыть свой канал на фоне закрытия СМИ Медведчука — журналист

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Сергей Левочкин, пророссийский политик и экс-глава Администрации президента и владелец телеканала «Интер», может открыть новый информационный канал в ответ на закрытие трех каналов кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом 5 февраля в Телеграм сообщил украинский политтехнолог, журналист Тарас Березовец.

Левочкин рассматривает вариант с запуском собственного информационного канала на фоне закрытия трех каналов Медведчука. Ниша прокремлевского электората намного шире. После прекращения трансляции ZIK, Newsone и «112 Украина» для ориентированного на Россию зрителя остались Интер, Наш и отчасти «Украина 24». Но, «Интер» — не новостной канал и новый информационный канал очень поможет Левочкину в борьбе с Медведчуком, — отметил Березовец.

Напомним, в феврале Владимир Зеленский принял решение ввести санкции против телеканалов Newsone, «112 Украина» и ZIK, связанные с пророссийским нардепом Виктором Медведчуком.

Основанием для санкций стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированного Донбасса способствуют финансированию терроризма. Также в СБУ заявили, что каналы Медведчука финансируются компанией с ОРДЛО из орбиты кума Путина. Посольство США официально поддержало санкции СНБО. Также на Банковой отметили, что годами указанные телеканалы продвигают дезинформацию Кремля в Украине (риторику вроде «фашизма», «русофобии», «внешнего управления», образа Украины как недогосударства и переложения ответственности из Москвы за войну и аннексию), и напомнили, что Украина находится в состоянии гибридной войны с Россией, в том числе и информационной.