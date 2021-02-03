Колаж: GONI Мемаси / Санкции против каналов Медведчука — как «пылает» и потешается украинский Фейсбук

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Решение Владимира Зеленского ввести санкции против телеканалов Newsone, «112 Украина» и ZIK, связанных с пророссийским нардепом и кумом Путина Виктором Медведчуком, вызвало бурную реакцию соцсетей.

Масла в огонь добавило и выступление во время заседания Верховной Рады нардепа от ОПЗЖ Вадима Рабиновича, который перешел на русский язык и под крики «ганьба» заявил, что «фашизм не пройдет, вы все погибнете» и начал петь «Вставай, страна огромная». Парламентарий от «Голоса» Соломия Бобровская напомнила коллеге, что «страна огромная» давно уже развалилась и поинтересовалась, что в украинском парламенте делает фракция ОПЗЖ.

Указ Зеленского о санкциях против «правой руки» и «кармана» Медведчука депутата Тараса Козака и трех его телеканалов широко комментируют в прессе и интернете.

Следующий слоган Зеленского на выборах: «Армія, Мова, Віра», — шутят сегодня пользователи соцсетей на странице Офиса президента Украины в Фейсбук.

Эти каналы коммуникации привлекались к избирательному вмешательству — к примеру, накануне местных выборов 2020 года, они, среди прочих, поддерживали связанного с российскими спецслужбами кандидата Андрея Пальчевского. Они представляют собой медиа-хаб, объединяющий основных пророссийских актеров, например блогера Анатолия Шария, который систематически использует язык вражды, продвигает российскую дезинформацию, — напомнили в «Украинском кризисном медиацентре».

Напомним, основанием для санкций стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированного Донбасса способствуют финансированию терроризма. Также в СБУ заявили, что каналы Медведчука финансируются компанией с ОРДЛО из орбиты кума Путина. Посольство США официально поддержало санкции СНБО.

Также на Банковой отметили, что годами указанные телеканалы продвигают дезинформацию Кремля в Украине (риторику вроде «фашизма», «русофобии», «внешнего управления», образа Украины как недогосударства и переложения ответственности из Москвы за войну и аннексию), и напомнили, что Украина находится в состоянии гибридной войны с Россией, в том числе и информационной.